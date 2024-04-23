عبد الرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية نحو تحقيق طموحات جماهيرنا

أعرب عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عن رضاه بعد تعادل فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد برج العرب

وقال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي عبر موقع ناديه: "حققنا نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم نادي الاتحاد".

وأضاف "نعد جماهير الإسماعيلي أن مباراة الاتحاد السكندري ستكون بداية من أجل تحقيق طموحاتهم خلال المرحلة المقبلة".

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق بنيامين بواتنج في الدقيقة 21 بعد متابعة لكرة مابولولو الذي انفرد بمرمى أحمد عادل عبدالمنعم بعد خطأ من محمد نصر مدافع الدراويش، ليراوغ المهاجم الإنجولي الحارس ويلعب عرضية تابعها بواتنج في المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح محمد بيومي في إدراك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 40، بعد تمرير الكرة من بيومي لعبد الرحمن مجدي الذي أعاد الكرة لبيومي داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التعادل في شباك الاتحاد.

وحصل عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي على جائزة رجل المباراة بعد صافرة النهاية.

ولم ينجح الإسماعيلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري بعد خسارة أمام زد، وتعادل أمام مودرن فيوتشر، فيما يعود الفوز الوحيد للدراويش في شهر إبريل أمام سموحة بهدفين لهدف.

واستمر تفوق الإسماعيلي على الاتحاد السكندري خلال مواجهات الدوري، حيث يرجع الفوز الأخير للاتحاد على حساب الإسماعيلي يوم 5 يوليو 2021 وانتهت المباراة بنتيجة 2-1 على ستاد الإسماعيلية.

وحقق الإسماعيلي خلال فترة الفترة 4 فوز، فيما تعادلا مرة وحيدة، قبل تعادل اليوم بالدوري.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده لـ29 نقطة في المركز الرابع، نفس رصيد إنبي في المركز الثالث، فيما تقدم الإسماعيلي مركزين بالارتقاء للمركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد بلدية المحلة في المركز الـ14.