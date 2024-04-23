موعد مباراة الأهلي وبو سالم في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة.. والقناة الناقلة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

تتويج فريق رجال الأهلي بـ لقب كأس السوبر - كرة طائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، منافسه مولودية بوسالم التونسي، اليوم الثلاثاء، في نهائي البطولة الإفريقية للأندية.

ويحمل نادي بوسالم التونسي لقب السنخة الماضية من بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة.

ويستضيف الأهلي نظيره التونسي في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

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وتذاع مباراة الأهلي أمام بوسالم عبر قناة الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

وتأتي مقاعد كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بالهند كالآتي:

- المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي

- بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي

- وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني

- بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- بطل آسيا

- وصيف آسيا

- بطل إفريقيا

وسبق وأن مثل الأهلي إفريقيا في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة ثلاث مرات من قبل أعوام 2010 و2011 و2015.

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