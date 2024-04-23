جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

أجرى البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال السعودي تعديلات على اختياره للخماسي الأجنبي الذي سيخوض مواجهة العين الإماراتي المرتقبة.

ويحل العين ضيفا على الهلال مساء اليوم الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن جيسوس قرر إعادة المغربي ياسين بونو واستبعاد السنغالي كاليدو كوليبالي من مواجهة العين.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن جيسوس قرر الاستعانة بالخماسي الأجنبي الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم، والمغربي ياسين بونو والبرازيلي ميشايل ديلجادو في مواجهخة العين.

وكان جيسوس يعتمد على محمد العويس الحارس الدولي السعودي في المواجهات الآسيوية من أجل الساتفادة بضم لاعب أجنبي آخر بدلا من بونو ولكن النتيجة الثقيلة في مباراة الذهاب أجبرته على تعديل قراره.

وخسر الهلال على يد العين ذهابا بنتيجة 4-2 وبات الزعيم في حاجة للفوز بفارق 3 أهداف أو بفارق هدفين وخوض ركلات الترجيح.

ويلعب المتأهل من العين أمام الهلال في المباراة النهائية ضد المتأهل من مواجهة أولسان الكوري ويوكوهاما الياباني.

العين الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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