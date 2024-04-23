كرة طائرة - لاعب بوسالم: سنقاتل للفوز على الأهلي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 11:59

كتب : حسام نور الدين

واصف القربي - بوسالم - كرة طائرة

شدد واصف القربي، لاعب فريق كرة الطائرة بنادي مولودية بوسالم التونسي على جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة.

ويواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ضمن نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وقال القربي في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "أمامنا مهمة صعبة للحفاظ على لقب البطولة، خاصة أن المنافس هو الأهلي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية".

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وأوضح القربي أن الأهلي فريق كبير ولديه تاريخ عريق ويملك لاعبين أصحاب خبرات، والجميع يعلم صعوبة المباراة أمام الأهلي وأن فريقه يؤمن أن الرياضة لا تعرف المستحيل.

وشدد لاعب بوسالم "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على اللقب وتحقيق مفاجأة كبيرة بالتتويج على حساب الأهلي".

وأتم "المباراة أمام الأهلي ستكون تاريخية للفريق التونسي، حيث يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والتأهل لمونديال الأندية".

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

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