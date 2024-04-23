سكاي: تحديد عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بـ يورو 2024

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حسم قراره بشأن عدد اللاعبين في قوائم بطولاته الخاصة بالمنتخبات، وأقربها بطولة يورو 2024.

وقرر يويفا السماح برفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات ببطولة يورو 2024 من 23 إلى 26 لاعبا.

ستتكون قوائم المنتخبات في أي بطولة تتبع يويفا من 26 لاعبا من الآن فصاعدا.

وكان من المعتاد أن تضم القوائم 23 لاعبا في البطولات المجمعة.

لكن في السنوات الأخيرة بعد جائحة فيروس كورونا منحت الاتحادات القائمة الفرصة للمنتخبات بضم عدد أكبر من اللاعبين.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، إذا لم تبدأ مرحلة التصفيات بعد.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.