سكاي: تحديد عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بـ يورو 2024

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

يورو 2024

أفادت شبكة سكاي سبورتس بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حسم قراره بشأن عدد اللاعبين في قوائم بطولاته الخاصة بالمنتخبات، وأقربها بطولة يورو 2024.

وقرر يويفا السماح برفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات ببطولة يورو 2024 من 23 إلى 26 لاعبا.

ستتكون قوائم المنتخبات في أي بطولة تتبع يويفا من 26 لاعبا من الآن فصاعدا.

أخبار متعلقة:
بيلد: بايرن يفاضل بين اسمين لخلافة توخيل رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي

وكان من المعتاد أن تضم القوائم 23 لاعبا في البطولات المجمعة.

لكن في السنوات الأخيرة بعد جائحة فيروس كورونا منحت الاتحادات القائمة الفرصة للمنتخبات بضم عدد أكبر من اللاعبين.

وتنطلق البطولة 14 يونيو المقبل وحتى 14 يوليو 2024 وتضم 24 منتخبا أوروبيا، إذا لم تبدأ مرحلة التصفيات بعد.

وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ يوم 14 يونيو 2024.

والنهائي في الملعب الأولمبي في برلين يوم 14 يوليو 2024.

وتقام مباريات البطولة على 10 ملاعب مختلفة في مدن برلين وهامبورج ولايبزج ودورتموند ودسولدورف وفرانكفورت وكولون وجلسنكرشن وميونيخ وشتوتجارت.

Image

وستقام مباريات كل مجموعة في مجموعتين مختلفتين من الملاعب مما يقلل مسافة السفر بين الفرق والجماهير.

ويفضل وفود الفرق التي تسافر بالقطار أو الحافلة من معسكراتها الأساسية إلى أماكن المباريات خلال مرحلة المجموعات.

وسيحمل يورو 2024 النسخة رقم 17 في تاريخ البطولة.

وستكون تلك المرة الثانية التي ستستضيف فيها ألمانيا البطولة بعد يورو 1988 والتي حقق لقبها منتخب هولندا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

ويعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا باللقب برصيد 3 ألقاب لكل منتخب، يليهما إيطاليا وفرنسا برصيد لقبين لكل منتخب.

فيما حققت روسيا والتشيك والبرتغال وهولندا والدنمارك واليونان اللقب مرة وحيدة.

يورو 2024
نرشح لكم
لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد بيلد: بايرن يفاضل بين اسمين لخلافة توخيل بيكهام يقاضي مارك والبيرج بتهمة الاحتيال.. خسر 10 ملايين دولار! النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي انتهت دربي الغضب - ميلان (1)-(2) إنتر.. الأفاعي يحسم الدوري "لاعبان لا يمثلان الاحترافية".. مورينيو يهاجم ثنائي من مانشستر يونايتد تشكيل دربي الغضب - إنتر بالقوة الضاربة.. ولياو في هجوم ميلان رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي
أخر الأخبار
سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة 3 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين – اشتعال المنافسة على أخر مراكز الهبوط 27 دقيقة | الكرة المصرية
انتظام زيزو وعمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية 28 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج: تأهلنا ضد كوفينتري لم يكن محرجا.. وأنتوني تم استفزازه 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان 35 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة 37 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA - جمال موري يمنح دنفر فوزا قاتلا على ليكرز وحامل اللقب يتقدم في السلسلة 50 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة