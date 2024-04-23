كرة طائرة - لاعب الأهلي: تنتظرنا مواجهة صعبة.. وهدفنا اللقب الإفريقي

شدد محمد رمضان لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على صعوبة مواجهة فريقه أمام بوسالم التونسي.

ويواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقال رمضان عبر موقع ناديه الرسمي: " مواجهة بوسالم التونسي في نهائي بطولة أفريقيا صعبة، وتحتاج الى الكثير من الجهد والتركيز للحصول على اللقب".

وأوضح: "اللاعبون منذ بداية الموسم كانت لديهم رغبة قوية في التتويج بكل البطولات من أجل تعويض الجماهير بعد إخفاقات الموسم الماضي".

وواصل "لعبنا بشكل جيد أمام النصر الليبي، ويتبقى لنا مباراة أخيرة على إحراز اللقب أمام بطل النسخة الماضية، الفريق التونسي سيلعب بكل قوة للحفاظ على لقبه ونحن على أتم الاستعداد لاستعادة اللقب الإفريقي".

وأتم "المدير الفني تحدث معنا صباح اليوم وشدد على ضرورة التركيز في المباراة النهائية وعدم ارتكاب الأخطاء، والابتعاد تماما عن الضغوط والقتال على كل نقطة من أجل الفوز بالبطولة".

وتغلب الأهلي على النصر الليبي بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وبذلك تأهل الأهلي لمواجهة مولودية بوسالم التونسي في المباراة النهائية.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.