المصري: نرفض أي اتهام بالتزوير.. ولماذا تذكر إنبي الشكوى الآن؟

يرفض أحمد الطحان عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على قطاع الناشئين توجيه تهمة التزوير لناديه بعد شكوى نادي إنبي.

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وقال الطحان عبر القناة الأولى: "نرفض أي اتهام لإدارة النادي شكلا وموضوعا بشأن بتزوير أو تسنين لاعبين في قطاع الناشئين. اللاعب شارك لمدة موسم كامل وكل أوراقه الرسمية المستخرجة من السجل المدني تم توجيهها إلى اتحاد الكرة وتم قيده بالفعل ".

وأضاف "نادي إنبي لم يقدم أي احتجاج على قيد اللاعب منذ بداية الموسم ، لماذا لم يعترض طوال الفترة الماضية؟".

وأتم "ليس هناك أي شبهة تزوير والنادي المصري بعيد عن هذا الأمر وليس له علاقة.سنطرق الطرق القانونية للحفاظ على حقوق النادي".

ماذا حدث؟

وفاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وقرر اتحاد الكرة استدعاء مسؤولي نادي انبي ولاعب المصري اليوم الثلاثاء للتحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من نادي إنبي لحسم بطولة الجمهورية مواليد 2003.