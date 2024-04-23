مواعيد مباريات الثلاثاء 23 أبريل.. الدوري المصري وأرسنال يواجه تشيلسي ونصف نهائي أبطال آسيا

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 11:01

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يشهد اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات.

ويقدم لكم filgoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 والقنوات الناقله.

وتشهد مسابقة الدوري العام إقامة مباراتين ضمن الجولة 19 من البطولة.

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وفي الدوري الإنجليزي يلعب أرسنال أمام تشيلسي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 34 من المسابقة.

ويحل العين الإماراتي ضيفا على الهلال السعودي في لالقاء ناري ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

الدوري المصري

سموحة × بلدية المحلة.. في تمام الساعة الرابعة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

فاركو × المصري.. في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

أرسنال × تشيلسي.. في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

نصف نهائي كأس إيطاليا

لاتسيو × يوفنتوس.. في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع على قناة أبو ظبي بريميوم 1.

دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي × العين الإماراتي.. في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة SSC SPORTS 1.

الدوري الإنجليزي الدوري المصري
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