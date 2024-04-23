مدرب الإسماعيلي: أتمنى تعميم تجربة "الصندوق الخشبي" لتجنب أزمة الدور الأول

عبر حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي، عن أمنيته في تعميم تجربة وضع الكرات البديلة خارج الملعب على صنادق خشبية.

ونفذت التجربة للمرة الأولى في مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، والتي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال حمد في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: " الأطفال جامعي الكرات يلجأون لذلك في بعض الأوقات بدافع حبهم للفريق حال تقدمه في النتيجة، وهي عادة سيئة، دوري بقيمة مصر لا يجوز الحديث عن غياب الكرات".

وأكمل: "تعرضنا لموقف غياب الكرة خارج الملعب في ستاد الإسكندرية بالدور الأول، واحتد عبد الرحمن مجدي على الطفل جامع الكرات، واضطررنا للتتوجه للاعتذار للطفل".

وتعادل الاتحاد والإسماعيلي إيجابيا بهدف لكل فريق.

وأحرز ينجامين بواتنج لاعب الاتحاد الهدف الأول لفريقه في شباك الإسماعيلي بعد خطأ من محمد نصر مدافع الدراويش ليمنح كريستفاو مابولولو فرصة الانفراد بمرمى الإسماعيلي قبل تمرير الكرة لزميله لإحراز هدف.

وعلق مدرب الإسماعيلي على الهدف: "طبيعي أن يحدث أخطاء في كل مباراة، مثل خطأ محمد نصر، وهذا يحدث مع كل اللاعبين حول العالم".

ورفع الاتحاد السكندري رصيده لـ29 نقطة في المركز الرابع، نفس رصيد إنبي في المركز الثالث، فيما تقدم الإسماعيلي مركزين بالارتقاء للمركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، وهو نفس رصيد بلدية المحلة في المركز الـ14.

وعلق حمد إبراهيم على إجراء تبديلين فقط للإسماعيلي خلال مواجهة الاتحاد: "إيهاب جلال المدير الفني للفريق كان يرى أن الفريق يؤدي بشكل جيد ولذلك اكتفى بالتغييرين".

وأكمل: "إريك تراوري لم يشارك لأنه لم يعد بعد لمستواه، ولكنه يبذل مجهودا كبيرًا، كنا في احتياج للاعبين يملكون السرعة أمام الاتحاد، ولذلك فضّلنا عدم الاعتماد على تراوري".

وشارك أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي المنضم حديثا للفريق في يناير، لأول مرة أساسيا بعد 3 مباريات شارك فيهم كبديل: "أحمد الشيخ لاعب كبير، خاض المباراة الأولى له منذ 4 أشهر، ويحاول إيهاب جلال المدير الفني أن يدفع به تدريجيا، ليكون مصدر خطورة بجانب زميله عبد الرحمن مجدي".

وعن مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، علق حمد: "ستكون مباراة كبيرة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويلتقي الإسماعيلي والأهلي في الأول من مايو على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 لمسابقة الدوري.