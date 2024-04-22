بيكهام يقاضي مارك والبيرج بتهمة الاحتيال.. خسر 10 ملايين دولار!
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 23:54
كتب : FilGoal
رفع لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام دعوى قضائية ضد الممثل ورجل الأعمال مارك والبيرج تتهمه بالاحتيال.
تأتي الدعوى القضائية نتيجة خسارة ديفيد بيكهام 8.5 مليون جنيه استرليني بسبب صفقة عمل بين شركة بيكهام BD Ventures وشركة والبيرج F45 Training، اعتبرها رئيس نادي انتر ميامي البريطاني "سلوك احتيالي" وكلفته ملايين.
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