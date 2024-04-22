عامر حسين: لن أؤجل مباراة كلما اشتكى أحد من التزوير.. وهذا هو الموقف القانوني

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن مستجدات أزمة احتفال الأهلي وإنبي بدوري الجمهورية 2003، واتهام الفريق البترولي للاعب المصري بالتزوير.

وقال حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك إجراءات كثيرة للتحقيق في أزمة دوري الجمهورية. الاتهام بالتزوير ليس هينا، وهناك الكثير من وكلاء اللاعبين غير المعتمدين ومن يفعلون أي شيء ليلعب الأولاد كرة القدم".

وأضاف "لم يكن من الممكن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي، فالشكوى وصلت إلينا يوم 16 أبريل، وهناك مدة قانونية قصوى للاعتراض على أي شيء يخص المباراة إلا التزوير يمكن الشكوى بشأنه حين اكتشاف الواقعة في أي وقت".

وأوضح "بالتالي لا يمكنني تأجيل أي مباريات بسبب الاحتجاجات المشابهة، ولن أؤجل مباراة كلما تقدم أحد بشكوى تزوير".

وأوضح "إذا ثبت تزوير أوراق اللاعب سيتم خصم نقاط كل المباريات التي شارك بها".

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وجاء توضيح اتحاد الكرة كالتالي:

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وأبلغ اتحاد الكرة الناديين بهذا الأمر.