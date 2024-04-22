النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي

في حدث تاريخي لأول مرة في إيطاليا، يتوج فريق من طرفي دربي الغضب مباشرة عقب مباراة بينهما، إذ فاز إنتر على منافسه ميلان في دربي مشتعل بهدفين مقابل هدف.

وجمعتهما المباراة في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية الأفاعي فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام، بينما سجل هدف ميلان الوحيد فيكايو توموري.

وكان إنتر يحتاج فقط إلى التعادل أو الفوز من أجل الحسم والاحتفال بلقب الدوري الغائب منذ في الموسمين السابقين.

وبذلك ضمن إنتر وجود نجمة ثانية أعلى شعاره بعد الوصول للقب الدوري رقم 20، وابتعد عن ميلان الذي لديه 19 لقب.

ويضع أي ناد نجمة فوق شعاره كل 10 ألقاب دوري، ولذلك يتمكن إنتر من وضع النجمة الثانية ليكون بجانب يوفنتوس الذي لديه نجمتين أيضا.

وللدربي السادس على التوالي يفوز إنتر على ميلان في جميع البطولات، وهذا لأول مرة في تاريخ النيراتزوري.

ووصل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر للقبه العاشر الشخصي وذلك في أخر 3 أعوام.

وأصبح سيموني إنزاجي ثالث أكثر مدرب في تاريخ إنتر تتويجا بالألقاب بـ6 بطولات بعد روبيرتو مانشيني وهيلينو هيريرا بـ7 تتويجات.

وكذلك بتتويج إنزاجي بلقب الدوري فبذلك يكون حقق جميع البطولات الإيطالية لاعبا ومدربا.

وقبل المباراة كان يعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان المدرب الأكثر خسارة للدربي في التاريخ بـ10 هزائم.

بداية حامية

وكان الدربي حاميا بسبب ما كان من الممكن أن ينتج عنه من حسم واحتفال إنتر لبطولة أمام أعين جاره اللدود.

وبدأ دربي الغضب بشكل ناري إذ تشاجر ياسين عدلي لاعب ميلان مع هنريك مخيتاريان لاعب إنتر في الدقيقة التاسعة.

هدف من صديق الأمس

وافتتح أتشيربي النتيجة في الدقيقة 18 من رأسية عقب ركنية، ولعب أتشيربي في ميلان من قبل.

"في إيطاليا على عيونك أن تتجه إلى المدافعين أولاً"

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة الهدف الثاني بغرابة بعد تسديدة أعلى المرمى من داخل منطقة الـ6 ياردات.

إنقاذ رائع

أنقذ يان سومر طريقة رائعة بعد مرور لياو من أتشيربي ويسدد كرة أرضية.

تورام يعود

عاد تورام ليسجل في الدربي الثاني على التوالي من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 49.

تقليص الفارق

قلص توموري الفارق في الدقيقة 80 بعد متابعة لتصدي سومر رأسية ماتيو جابيا.

إبعاد من خط المرمى

أبعد مدافع إنتر كرة خطيرة من على خط المرمى في الدقيقة 82.

طرد جماعي

في الدقيقة 93 وبعد الاقتراب من نهاية المباراة اشتعلت الأمور إذ تشاجر ثيو هيرنانديز ودينزل دومفريس وأدى لطرد الثنائي.

وفي الدقيقة 97 طرد الحكم دافيدي كالابريا بشكل مباشر بعد التعدي على دافيدي فراتيزي بدون كرة.

وانتهت المباراة بفوز إنتر والاحتفال بلقب الـ20 من قبل اللاعبين والإداريين بما فيهم خافيير زانيتي أسطورة إنتر والجماهير.

video:1