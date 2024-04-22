النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 23:14

كتب : محمد رؤوف

إنتر ميلان

في حدث تاريخي لأول مرة في إيطاليا، يتوج فريق من طرفي دربي الغضب مباشرة عقب مباراة بينهما، إذ فاز إنتر على منافسه ميلان في دربي مشتعل بهدفين مقابل هدف.

وجمعتهما المباراة في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية الأفاعي فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام، بينما سجل هدف ميلان الوحيد فيكايو توموري.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - بدون تحقيق أو خطاب لناديه.. قصة عجيبة وراء إيقاف لاعب مكادي الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد بالدوري ويكتفي بفوز وحيد في إبريل التعادل الأول بينهما.. مودرن فيوتشر يخطف نقطة من الداخلية مدرب دريمز الغاني: الزمالك تعامل معنا كأطفال.. ولن نتراجع في مباراة الإياب

وكان إنتر يحتاج فقط إلى التعادل أو الفوز من أجل الحسم والاحتفال بلقب الدوري الغائب منذ في الموسمين السابقين.

وبذلك ضمن إنتر وجود نجمة ثانية أعلى شعاره بعد الوصول للقب الدوري رقم 20، وابتعد عن ميلان الذي لديه 19 لقب.

ويضع أي ناد نجمة فوق شعاره كل 10 ألقاب دوري، ولذلك يتمكن إنتر من وضع النجمة الثانية ليكون بجانب يوفنتوس الذي لديه نجمتين أيضا.

وللدربي السادس على التوالي يفوز إنتر على ميلان في جميع البطولات، وهذا لأول مرة في تاريخ النيراتزوري.

ووصل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر للقبه العاشر الشخصي وذلك في أخر 3 أعوام.

وأصبح سيموني إنزاجي ثالث أكثر مدرب في تاريخ إنتر تتويجا بالألقاب بـ6 بطولات بعد روبيرتو مانشيني وهيلينو هيريرا بـ7 تتويجات.

وكذلك بتتويج إنزاجي بلقب الدوري فبذلك يكون حقق جميع البطولات الإيطالية لاعبا ومدربا.

وقبل المباراة كان يعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان المدرب الأكثر خسارة للدربي في التاريخ بـ10 هزائم.

Image

بداية حامية

وكان الدربي حاميا بسبب ما كان من الممكن أن ينتج عنه من حسم واحتفال إنتر لبطولة أمام أعين جاره اللدود.

وبدأ دربي الغضب بشكل ناري إذ تشاجر ياسين عدلي لاعب ميلان مع هنريك مخيتاريان لاعب إنتر في الدقيقة التاسعة.

هدف من صديق الأمس

وافتتح أتشيربي النتيجة في الدقيقة 18 من رأسية عقب ركنية، ولعب أتشيربي في ميلان من قبل.

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة الهدف الثاني بغرابة بعد تسديدة أعلى المرمى من داخل منطقة الـ6 ياردات.

إنقاذ رائع

أنقذ يان سومر طريقة رائعة بعد مرور لياو من أتشيربي ويسدد كرة أرضية.

تورام يعود

عاد تورام ليسجل في الدربي الثاني على التوالي من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 49.

تقليص الفارق

قلص توموري الفارق في الدقيقة 80 بعد متابعة لتصدي سومر رأسية ماتيو جابيا.

إبعاد من خط المرمى

أبعد مدافع إنتر كرة خطيرة من على خط المرمى في الدقيقة 82.

طرد جماعي

في الدقيقة 93 وبعد الاقتراب من نهاية المباراة اشتعلت الأمور إذ تشاجر ثيو هيرنانديز ودينزل دومفريس وأدى لطرد الثنائي.

وفي الدقيقة 97 طرد الحكم دافيدي كالابريا بشكل مباشر بعد التعدي على دافيدي فراتيزي بدون كرة.

وانتهت المباراة بفوز إنتر والاحتفال بلقب الـ20 من قبل اللاعبين والإداريين بما فيهم خافيير زانيتي أسطورة إنتر والجماهير.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر ماركوس تورام
نرشح لكم
بيكهام يقاضي مارك والبيرج بتهمة الاحتيال.. خسر 10 ملايين دولار! انتهت دربي الغضب - ميلان (1)-(2) إنتر.. الأفاعي يحسم الدوري "لاعبان لا يمثلان الاحترافية".. مورينيو يهاجم ثنائي من مانشستر يونايتد تشكيل دربي الغضب - إنتر بالقوة الضاربة.. ولياو في هجوم ميلان رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي "لا توجد تقنية خط المرمى".. الكشف عن محادثات الفيديو في لقطة الكلاسيكو الجدلية سكاي: وست هام ينافس ليفربول لتعيين أموريم اتحاد العاصمة: نشكر مناصرينا وكل الجزائريين على موقفهم ضد "تشويش" نهضة بركان
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي: أتمنى تعميم تجربة "الصندوق الخشبي" لتجنب أزمة الدور الأول 6 ساعة | الكرة المصرية
المصري: كيف نشك في أوراق رسمية للاعب؟ وعلى الشريعي الاعتذار 6 ساعة | الكرة المصرية
بيكهام يقاضي مارك والبيرج بتهمة الاحتيال.. خسر 10 ملايين دولار! 6 ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: لن أؤجل مباراة كلما اشتكى أحد من التزوير.. وهذا هو الموقف القانوني 6 ساعة | الكرة المصرية
النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي 7 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - نحو المونديال.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على النصر الليبي 7 ساعة | كرة طائرة
كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL 8 ساعة | كرة سلة
مدرب دريمز الغاني: الزمالك تعامل معنا كأطفال.. ولن نتراجع في مباراة الإياب 8 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي