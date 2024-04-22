كرة طائرة - نحو المونديال.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على النصر الليبي

تغلب الأهلي على النصر الليبي بنتيجة 3-0 في الأشواط ضمن منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني حقق الأحمر فوزا جديدا بنتيجة 25-18.

الشوط الثالث كان فرصة النصر الأقرب، ولكن الأهلي حسمه في النهاية بنتيجة 26-24 بعد التعادل 24-24.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة مولودية بوسالم التونسي في المباراة النهائية.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

وتأتي مقاعد كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بالهند كالآتي:

- المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي

- بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي

- وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني

- بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- بطل آسيا

- وصيف آسيا

- بطل إفريقيا

وسبق وأن مثل الأهلي إفريقيا في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة ثلاث مرات من قبل أعوام 2010 و2011 و2015.