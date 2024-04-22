كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL

تغلب الأهلي على بانجي بطل إفريقيا الوسطى في ثالث جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وحسم الأحمر المباراة بنتيجة 85-79.

وتقدم الأهلي في الربع الأول بنتيجة 21-18.

واستمر التفوق في الربع الثاني بنتيجة 43-38.

فيما حسم الربع الثالث بنتيجة 63-57.

وبذلك ينهي الأهلي الدور الأول من المجموعة بالعلامة الكاملة.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلي سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي بنغازي الليبي وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.