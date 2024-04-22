كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

تغلب الأهلي على بانجي بطل إفريقيا الوسطى في ثالث جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وحسم الأحمر المباراة بنتيجة 85-79.

وتقدم الأهلي في الربع الأول بنتيجة 21-18.

واستمر التفوق في الربع الثاني بنتيجة 43-38.

فيما حسم الربع الثالث بنتيجة 63-57.

وبذلك ينهي الأهلي الدور الأول من المجموعة بالعلامة الكاملة.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلي سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي بنغازي الليبي وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

بانجي الأهلي كرة سلة BAL
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