كرة سلة - العلامة الكاملة في الدور الأول.. الأهلي يهزم بانجي في بطولة BAL
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 22:40
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي على بانجي بطل إفريقيا الوسطى في ثالث جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
وحسم الأحمر المباراة بنتيجة 85-79.
وتقدم الأهلي في الربع الأول بنتيجة 21-18.
واستمر التفوق في الربع الثاني بنتيجة 43-38.
فيما حسم الربع الثالث بنتيجة 63-57.
وبذلك ينهي الأهلي الدور الأول من المجموعة بالعلامة الكاملة.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.
وتضم مجموعة الأهلي سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي بنغازي الليبي وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.
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