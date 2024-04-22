دوري المحترفين - بدون تحقيق أو خطاب لناديه.. قصة عجيبة وراء إيقاف لاعب مكادي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 21:19

كتب : رضا السنباطي

أحمد عاشور

أرسل اتحاد الكرة خطاب لناديي دكرنس ومكادي بإيقاف اللاعب أحمد عاشور لاعب فريق مكادي لمدة ٦ شهور بسبب مشكلته السابقة مع نادي دكرنس وهجومه على إدارته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاستغناء عنه.

وقال أحمد عاشور لـ FilGoal.com: "فوجئت بوصول خطاب لفريق دكرنس أثناء مباراة دكرنس مع مكادي في الجولة ٦ لدوري المحترفين، ولم أخضع للتحقيق في اتحاد الكرة ليعرفوا أسباب حديثي".

وأوضح "ما حدث هو اعتراضي على طريقة رحيلي من دكرنس قبل ساعات من غلق القيد وبالتالي عدم قدرتي على التعاقد مع نادي أخر".

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وتابع عاشور "دكرنس كان يرغب في إعارتي لأحد أندية الدرجة الثالثة ولكني رفضت. تعرضت للظلم بأن أصبح لاعبا دون نادٍ من بداية الموسم حتى يناير فأكرمني الله باقتناع فريق مكادي وانضممت لهم وشاركت، والآن يفاجئني إيقافي بسبب شكوى دكرنس ضدي دون أن أخضع للتحقيق".

في الإطار ذاته قال أحمد الصحيفي رئيس مكادي لـ FilGoal.com: "فوجئنا بوصول قرار إيقاف أحمد عاشور لاعب فريقي أثناء لقاء دكرنس ومكادي".

وأضاف "اللاعب تابع لمكادي، وبالتالي كان الأولى أن يصل الخطاب إلينا أولا لنعرف ملابسات ما حدث".

وأوضح "نحن تعاقدنا مع لاعب حر. إذا كانت هناك مشكلة شخصية بين دكرنس واللاعب فليذهبوا للمحاكم، ماذنب فريقي أن يخسر لاعبه لمدة ٦ مباريات دون أن يخضع للتحقيق".

واختتم "تخيلوا إذا كنا فزنا على دكرنس، ماذا كان سيحدث وقتها بمشاركة لاعب موقوف"؟

دوري المحترفين دكرنس مكادي أحمد عاشور
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