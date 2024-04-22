التعادل الأول بينهما.. مودرن فيوتشر يخطف نقطة من الداخلية

تعادل مودرن فيوتشر مع منافسه الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل كليتشي شيميزي هدف الداخلية، بينما أحرز محمد فاروق هدف مودرن فيوتشر.

ويعتبر هذا التعادل هو الأول تاريخيا بينهما ففي 3 مباريات سابقين فاز مودرن فيوتشر مرتين وخسر مرة.

ولا يعرف فيوتشر الخسارة أبدا للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري، فتعود الخسارة الأخيرة ضد بلدية المحلة بهدف في الجولة الـ12.

وعلى الجانب الآخر فهذه المباراة هي الثالثة على التوالي للداخلية التي يتعادل فيها.

وبهذا التعادل وصل الداخلية للنقطة الـ11 ويتذيل جدول ترتيب الدوري المصري، وارتقى فيوتشر للنقطة الـ25 في المركز السادس.

وافتتح شيميزي النتيجة في الدقيقة 15 بعد تسديدة على الطائر قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك بطريقة رائعة.

هدف لا يتكرر كل يوم😱.. جول عالمي للداخلية في شباك فيوتشر.. فينيش خيالي🎶 pic.twitter.com/WJqCORcvo7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2024

وأضاع خالد رضا فرصة خطيرة بعد رأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات بعدت المرمى في الدقيقة 53.

وتمكن محمد فاروق من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 برأسية لم يتحرك لها حارس المرمى نحوها.

رأسية متقنة تعلن التعادل وتعود بفيوتشر إلى اللقاء🔥🔥 pic.twitter.com/2XQkQuwWLj — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 22, 2024

وأهدر أحمد عاطف فرصة الفوز لمودرن فيوتشر في الوقت القاتل 92 إذ أهدر انفرادا تاما وسدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس المرمى.