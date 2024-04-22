انتهت دربي الغضب - ميلان (1)-(2) إنتر.. الأفاعي يحسم الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد غريمه إنتر ميلان في المباراة التي تجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي وفي حال حدوث ذلك فستكون المرة الأولى في التاريخ التي يحسم طرف من إنتر أو ميلان الدوري في مباراة بينهما بشكل مباشر.

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انتهت

ق 82: ميلان كان يسجل التعادل، إبعاد من على خط المرمى

ق 80: جووووول فيكايو توموري بعد متابعة لتصدي سومر رأسية ماتيو جابيا.

ق 49: جووووول ماركوس تورام من تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: مانيان ينقذ مرماه بتصدي رائع من تسديدة قوية من مخيتاريان.

ق 38: ماركوس تورام يواصل فرصة خطيرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى قليلا.

ق 27: يان سومر حارس إنتر ينقذ فريقه بطريقة رائعة بعد مرور لياو من أتشيربي ويسدد كرة أرضية.

ق 24: لاوتارو مارتينيز يهدر الهدف الثاني بعد تسديدة أعلى المرمى من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 18: جووووول فرانشيسكو أتشيربي من رأسية عقب ركنية.

ق 9: دربي الغضب بدأ ساخنا إذ تشاجر هنريك مخيتاريان مع ياسين عدلي كعادة مباريات ميلان ضد إنتر.

بداية المباراة