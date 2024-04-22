"لاعبان لا يمثلان الاحترافية".. مورينيو يهاجم ثنائي من مانشستر يونايتد

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

هاجم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لـ مانشستر يونايتد لاعبين منذ وقت تدريبه للفريق ويتواجدان حتى الآن.

ودرب المدير الفني البرتغالي مانشستر يونايتد من قبل منذ 2016-2017 حتى ديسمبر من موسم 2018-2019.

وقال مورينيو لصحيفة تليجراف: "لا يزال هناك لاعبان في مانشستر يونايتد لم أكن أريدهما منذ خمس أو ست سنوات".

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وأتم "أعتقد أنهما لا يمثلان الاحترافية بأفضل شكل ممكن لناد ذي بعد معين مثل مانشستر يونايتد".

ودخل مورينيو مع مانشستر يونايتد في العديد من المشكال مع لاعبيه مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو ولوك شاو وغيرهم.

ويظل كل من شو وسكوت مكتوميناي وماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وديوجو دالوت في الفريق حتى الآن وقد تدربوا تحت قيادة مورينيو في الفريق.

وتوج مورينيو مع مانشستر يونايتد ببطولة الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

وتعتبر أخر تجربة تدريبية لمورينيو مع روما الإيطالي ورحل في شهر يناير الماضي بسبب سوء النتائج مع الذئاب.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي جوزيه مورينيو لوك شو
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