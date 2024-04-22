انتهت في BAL - الأهلي (85)-(79) بانجي.. ثالث مباريات المجموعة

يلعب الأهلي ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى في ثالث جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.

ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.

وتضم مجموعة الأهلي سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي بنغازي الليبي وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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نهاية المباراة: الأهلي 85-79 بانجي

73-70

71-70

70-70

70-69.. فارق نقطة

63-60

نهاية الربع الثالث: الأهلي 63-57 بانجي

63-53

60-53

60-51

53-51

53-48

50-48

نهاية الربع الثاني: الأهلي 43-38 بانجي

41-38

32-28

31-24

30-22 للأهلي

نهاية الربع الأول: الأهلي 21-18 بانجي

10-9 للأهلي

9-9

6-4

6-2 لبانجي

بداية المباراة