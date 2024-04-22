انتهت في BAL - الأهلي (85)-(79) بانجي.. ثالث مباريات المجموعة
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد بانجي بطل إفريقيا الوسطى في ثالث جولات منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
ثم فاز على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في الجولة الثانية.
وتضم مجموعة الأهلي سيتي أويلرز الأوغندي، والأهلي بنغازي الليبي وبانجي بطل إفريقيا الوسطى.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.
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نهاية المباراة: الأهلي 85-79 بانجي
73-70
71-70
70-70
70-69.. فارق نقطة
63-60
نهاية الربع الثالث: الأهلي 63-57 بانجي
63-53
60-53
60-51
53-51
53-48
50-48
نهاية الربع الثاني: الأهلي 43-38 بانجي
41-38
32-28
31-24
30-22 للأهلي
نهاية الربع الأول: الأهلي 21-18 بانجي
10-9 للأهلي
9-9
6-4
6-2 لبانجي
بداية المباراة