تشكيل دربي الغضب - إنتر بالقوة الضاربة.. ولياو في هجوم ميلان

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه ضد منافسه ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر بالقوة الضاربة في الهجوم بثنائي مكون من لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

وعلى الجانب الآخر أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان عن تشكيل فريقه.

ويهاجم بيولي بلاعبين وهما كريستيان بوليسيتش ورافاييل لياو، على عكس ما يلعب به دائما إذ يشرك ثلاثي في خط الهجوم عادة.

وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي – تيجاني ريندرز – يونس موسى – روبن لوفتس تشيك

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش – رافاييل لياو

ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز من أجل حسم لقب الدوري الإيطالي وفي حال حدوث ذلك فستكون المرة الأولى في التاريخ التي يحسم طرف من إنتر أو ميلان الدوري في مباراة بينهما بشكل مباشر.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، بينما يأتي ميلان ثانيا بـ69 نقطة.