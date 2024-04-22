رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 19:44
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن قرار تياجو سيلفا لاعب تشيلسي.
تياجو سيلفا
النادي : تشيلسي
وينتهي عقد قائد الفريق بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي نادي دون الرجوع إلى تشيلسي.
وشدد رومانو أن اللاعب صاحب الـ39 عاما قد قرر الرحيل من تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.
وأفاد رومانو أن سيلفا قد رفض العديد من العروض في شهر يناير الماضي من أجل البقاء ومساعدة الفريق.
وأكد رومانو أن فلومينينسي البرازيلي يهتم بالتعاقد مع سيلفا، لكن جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة للقائد البرازيلي.
وألمح سيلفا من قبل بقتراب نهاية مسيرته مع تشيلسي.
وقال سيلفا في تصريحات نشرتها جريدة ستاندرد:"ستعرفون قراري في الأيام المقبلة. لا أريد أن أقول أي شيء بعد توديع الكأس".
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