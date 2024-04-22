رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر سيتي - تياجو سيلفا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن قرار تياجو سيلفا لاعب تشيلسي.

وينتهي عقد قائد الفريق بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي نادي دون الرجوع إلى تشيلسي.

وشدد رومانو أن اللاعب صاحب الـ39 عاما قد قرر الرحيل من تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.

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وأفاد رومانو أن سيلفا قد رفض العديد من العروض في شهر يناير الماضي من أجل البقاء ومساعدة الفريق.

وأكد رومانو أن فلومينينسي البرازيلي يهتم بالتعاقد مع سيلفا، لكن جميع الاحتمالات مفتوحة بالنسبة للقائد البرازيلي.

وألمح سيلفا من قبل بقتراب نهاية مسيرته مع تشيلسي.

وقال سيلفا في تصريحات نشرتها جريدة ستاندرد:"ستعرفون قراري في الأيام المقبلة. لا أريد أن أقول أي شيء بعد توديع الكأس".

وأضاف "أنا حزين بسبب النتيجة، لكن عاجلاً أم آجلاً، سأفصح عن قراري".

وتابع "لقد اتخذت القرار بالفعل، لكن هذا ليس الوقت المناسب للإعلان عنه".

وواصل "أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسي، ولكن يمكنك أن ترى هذا، كنت على استعداد للعب الوقت الإضافي أمام مانشستر سيتي لو ذهبت المباراة إليه".

وأتم الدولي البرازيلي "أستطيع أن أرى أن أمامي بعض السنوات لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم".

وانضم سيلفا إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية عام 2020.

وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2021.

تشيلسي الدوري الإنجليزي تياجو سيلفا فلومينينسي
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