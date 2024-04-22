"لا توجد تقنية خط المرمى".. الكشف عن محادثات الفيديو في لقطة الكلاسيكو الجدلية

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كامافينجا - يامين جمال

كشف الاتحاد الإسباني عن المحادثات التي كانت بين سيزار سوتو جرادو حكم مباراة ريال مدريد ضد برشلونة وتقنية الفيديو.

وأكثر اللقطات جدلية كانت تصدي أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد على خط المرمى، مع وجود شك في تخطي الكرة لخط المرمى إذ لا توجد تقنية خط المرمى.

وجاءت المحادثات كالتالي:

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تقنية الفيديو: دعنا من الأمر انتظر قليلا جرادو، لا تسمح له باللعب.

جرادو: ننتظر، لا توجد تقنية خط المرمى، ننتظر الفيديو لمراجعة اللقطة.

تقنية الفيديو: نتوقف عندما ضربت الكرة قفاز لونين، ننظر إلى الأمر بجميع الزوايا لأن لا يوجد تقنية 360 درجة.

تقنية الفيديو: نبحث عن الأدلة، لا يوجد 360 درجة.

جرادو: نحن لسنا في عجلة من أمرنا لأن القرار هام للغاية، يجب رؤية جميع الكاميرات.

تقنية الفيديو: ليس لديهم المزيد من الكاميرات.

جرادو: لسنا في عجلة من أمرنا، أفضل شيء هو الانتظار.

تقنية الفيديو: ليس لدينا أي دليل أن الكرة تخطت خط المرمى، لذلك يجب استكمال المباراة بركلة ركنية.

وكان برشلونة قد خسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني لونين
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