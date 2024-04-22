انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) الإسماعيلي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد برج العرب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

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حصل عبد الرحمن مجدي على جائزة رجل المباراة بعد صناعته لهدف الإسماعيلي الوحيد في المباراة

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

الدقيقة 87.. فرصة خطيرة للإسماعيلي بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي يتابعها نادر فرج ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 81.. تبديلان للإسماعيلي بنزول محمد حسن وعبد الكريم مصطفى وخروج حاتم سكر وهشام محمد

الدقيقة 72.. دفاع قوي من كريم الديب استطاع ان يمنع عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف التقدم للإسماعيلي بعد انطلاقة حتى منطقة الجزاء.

الدقيقة 63.. التبديل الثاني والثالث للاتحاد بنزول عبد الغني محمد ومورو ساليفو وخروج هشام صلاح وعمر الوحش.

الدقيقة 60.. محمد مخلوف تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكنه كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

الدقيقة 58.. مرور رائع من عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ليمرر عرضية مرت من المهدي سليمان ليلعبها نادر فرج بطريقة رائعة ولكن مرت أعلى العارضة.

تبديل للاتحاد بخروج أحمد عادل ميسي ونزول سيف تقا

انطلاق الشوط الثاني

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

الدقيقة 40.. جووووول محمد بيومي يسجل التعادل للإسماعيلي بعد تمرير الكرة من بيومي لعبد الرحمن مجدي الذي أعاد الكرة لبيومي ليسجل هدف التعادل في شباك الاتحاد.

الدقيقة 21.. جووووول الهدف الأول للاتحاد السكندري بعد انفراد مابولولو بالمرمى ليراوغ أحمد عادل عبدالمنعم ويمرر الكرة بالعرض ليتابعها بنيامين واتنج في الشباك.

بداية المباراة

الإسماعيلي أحمد الشيخ الاتحاد السكندري الدوري مابولولو
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