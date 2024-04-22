انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويتذيل الداخلية الترتيب بـ10 نقاط.

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انتهت

ق92: أحمد عاطف يهدر انفرادا تاما بالمرمى إذ سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس المرمى.

ق 72: جوووول محمد فاروق برأسية لم يتحرك لها حارس المرمى.

ق 53: خالد رضا مدافع مودرن فيوتشر يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد رأسية بعدت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جووووول راااائع عن طريق فونوم ألفريد بعد تسديدة على الطائر قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

ق 15: كليتشي شيميزي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود حمدي لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

بداية المباراة