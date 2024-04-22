انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فيوتشر

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

جوزيف جوناثان - مودرن فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد منافسه مودرن فيوتشر في المباراة التي تجمعهما في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويتذيل الداخلية الترتيب بـ10 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
"سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر سكاي: وست هام ينافس ليفربول لتعيين أموريم تشكيل مودرن فيوتشر – عاطف يقود الهجوم ضد الداخلية التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ أساسيا لأول مرة مع الإسماعيلي

--------------------------------

انتهت

ق92: أحمد عاطف يهدر انفرادا تاما بالمرمى إذ سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس المرمى.

ق 72: جوووول محمد فاروق برأسية لم يتحرك لها حارس المرمى.

ق 53: خالد رضا مدافع مودرن فيوتشر يهدر كرة من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد رأسية بعدت المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 34: جووووول راااائع عن طريق فونوم ألفريد بعد تسديدة على الطائر قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

ق 15: كليتشي شيميزي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود حمدي لتمر فوق العارضة لخارج الملعب.

بداية المباراة

مودرن فيوتشر الداخلية الدوري المصري أحمد عاطف
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) الإسماعيلي.. فرص مهدرة تشكيل مودرن فيوتشر – عاطف يقود الهجوم ضد الداخلية التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ أساسيا لأول مرة مع الإسماعيلي العقدة مستمرة.. زد يقسو على الجونة بثلاثية خلفا لعودة.. معتمد جمال مديرا فنيا للمقاولون انتهت الدوري - زد (3)-(0) الجونة التشكيل - كاموني يقود هجوم زد.. و3 تغييرات في اختيارات الجونة مواعيد مباريات الإثنين 22 أبريل 2024.. 3 مواجهات بالدوري ودربي ميلانو
أخر الأخبار
مباشر دربي الغضب - ميلان (0)-(0) إنتر.. مشاجرة بين مخيتاريان وعدلي 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لاعبان لا يمثلان الاحترافية".. مورينيو يهاجم ثنائي من مانشستر يونايتد 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة BAL - الأهلي (43)-(38) بانجي.. ثالث مباريات المجموعة 49 دقيقة | كرة سلة
تشكيل دربي الغضب - إنتر بالقوة الضاربة.. ولياو في هجوم ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: سيلفا اتخذ قراره بشأن مستقبله مع تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
"لا توجد تقنية خط المرمى".. الكشف عن محادثات الفيديو في لقطة الكلاسيكو الجدلية ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(1) الإسماعيلي.. فرص مهدرة 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(1) فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا