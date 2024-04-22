"سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:40

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

تواجه الأندية المتأهلة لدور الـ 32 في كأس مصر من دوري المحترفين أزمة كبرى بسبب تأخر تحديد موعد إقامة مبارياته.

الأندية المتأهلة هم بتروجت والقناة ومكادي والنجوم وجمهورية شبين وبترول أسيوط وأبو قير للأسمدة ولافيينا وبروكسي.

بينما تأهل من دوري "القسم الثاني ب" أندية الواسطى والترسانة والألومنيوم وبورفؤاد والنصر.

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الأزمة هي أن دوري المحترفين ينتهي في ٨ مايو، ودوري القسم الثاني ب ينتهي الأربعاء المقبل 24 أبريل، والدورة الرباعية تنتهي ١١ يونيو.

وبالتالي نظرا لتكثيف الضغط لإنهاء الدوري الممتاز في أغسطس، ستتكبد هذه الأندية تكاليف الانتظار حتى يحين موعد مباريات الكأس، التي أعلن اتحاد الكرة عن إقامتها خلال فترة التوقف الدولي في مارس ثم تراجع عن إقامتها.

أحمد الصحيفي رئيس نادي مكادي يملك ذكرى سيئة عن هذه الأجواء، حيث كان مسؤولا عن فريق الجونة واضطر لإشراك الناشئين أمام الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 13-0.

وقال الصحيفي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "دوري المحترفين سينتهي بعد أسبوعين ومن الطبيعي أن هناك لاعبون سيرحلون، فماذا سنفعل حينها؟ هل سنظل نتدرب ونهدر المال دون معرفة موعد البطولة؟ أم ربما نكرر ما فعلناه أمام الأهلي في عام ٢٠١٥ ونشارك بالناشئين إذا كان هذا القرار سيناسب اتحاد الكرة".

فيما قال وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا: تركيزنا فقط على بطولة الدوري ونعرف موعد نهاية بطولة الدوري، أما بطولة الكأس فلا نعلم".

وأوضح "إذا أقيمت بطولة كأس مصر بعد نهاية الدوري ، في هذا التوقيت سنشارك ببعض الناشئين واللاعبون الذين تمتد عقودهم معنا. كان الأفضل إقامتها في شهر رمضان".

كما قال محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي: "لا نعرف موعد إقامة دور ٣٢ هل بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هل سنتدرب فقط من أجل الانتظار"؟

وأردف "سيكون هناك اجتماع لمجلس الإدارة لتحديد رؤية النادي لقرار الاتحاد".

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