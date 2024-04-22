سكاي: وست هام ينافس ليفربول لتعيين أموريم

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

دخل نادي وست هام في منافسة مع ليفربول من أجل التعاقد مع روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتنج ليشبونة في الموسم المقبل.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وست هام وضع المدرب البرتغالي في قائمة الترشيحات لتدريب الفريق منافسا ليفربول.

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وفي نفس السياق نفت الشبكة وجود أي اتفاق نهائي بين ليفربول وأموريم.

وعلى الجانب الآخر أيضا لم تصل مفاوضات وست هام مع أموريم لمرحلة الاتفاق.

ويتعرض ديفيد مويس مدرب وست هام لهجوم شديد من قبل جماهير فريقه بسبب النتائج غير المرضية لهم.

ويحتل وست هام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

رد أموريم

ورد أموريم في وقت سابق على اقترابه من خلافة يورجن كلوب في ليفربول في تصريحات للصحفيين: "لم اجتمع مع مسؤولي ليفربول في أي مقابلة، ولا يوجد اتفاق، كل هذا غير صحيح".

وشدد أموريم "أنا مدرب لشبونة وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

واختتم تصريحاته بشكل قاطع "أتمنى التوقف عن استجوابي بشأن مستقبلي وهذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن ذلك".

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي روبن أموريم
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