تشكيل مودرن فيوتشر – عاطف يقود الهجوم ضد الداخلية

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:15

كتب : هاني العوضي

احتفال أحمد عاطف بهدفه لزد ضد المصري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لـ مودرن فيوتشر تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه الداخلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويغيب جوزيف جوناثان نجويم عن قائمة الفريق في المباراة.

وكذلك يجلس علي ياسر على دكة البدلاء ويشارك علي زعزع بدلا منه.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: محمود شعبان - خالد رضا - محمود رزق - محمد ربيعة

خط الوسط: عمرو السيسي - إيموراني حساني - محمد صادق - علي زعزع

خط الهجوم: محمد زعلوك - أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى - باسم علي - طارق طه - محمد فاروق - عبد الكبير الوادي - غنام محمد - هشام عادل - كجالي درامي - علي ياسر

ويحتل فيوتشر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يتذيل الداخلية الترتيب بـ10 نقاط.

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