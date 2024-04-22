التشكيل - مابولولو يقود هجوم الاتحاد.. والشيخ أساسيا لأول مرة مع الإسماعيلي

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:14

كتب : هاني العوضي

أحمد الشيخ - الإسماعيلي

يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الإسماعيلي، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، والمقررة على ستاد الإسكندرية.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما يحل الإسماعيلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

وكشف طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر عن تشكيل الاتحاد للمباراة والذي جاء كالتالي:

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حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: كريم الديب - إسلام أبو سليمة - مصطفى ابراهيم - هشام صلاح

الوسط:- عمر الوحش عمرو صالح - ناصر ناصر

الهجوم: أحمد عادل ميسي - كريستوفاو مابولولو - بنجامين بواتنج

وعلى مقاعد البدلاء: عمر صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - مورو ساليفو - عبد الغني محمد - شريف رضا - بلال السيد - أحمد عيد - فان ديريك

أما الإسماعيلي، فيبدأ إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: حمدي النقاز - محمد دسوقي - محمد نصر - حاتم سكر

الوسط: - هشام محمد - محمد مخلوف - محمد بيومي

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - أحمد الشيخ - نادر فرج

ويلعب أحمد الشيخ أساسيا لأول مرة في تشكيل الدراويش منذ انضمامه للفريق قادما من الاتحاد السكندري يناير الماضي.

ونجح الشيخ خلال 3 مباريات شارك فيهم كبديل في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد فوزي - عبد الكريم مصطفى - محمد حسن - محمد عبد السميع - عصام صبحي - حسن صابر - عبد الله حسني - مروان حمدي - اريك تراوري

الإسماعيلي أحمد الشيخ الاتحاد السكندري الدوري مابولولو
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