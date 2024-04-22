كرة سلة - بعد 3 أيام من BAL.. اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:04
كتب : هاني العوضي
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن مواعيد الدور قبل النهائي والدور النهائي لبطولة كأس مصر للرجال 2023-2024.
وسلعب الأهلي ضد الجزيرة، والاتحاد ضد الزمالك في نفس اليوم، وهو 30 أبريل.
ويختتم الأهلي مبارياته في مجموعة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL يوم 27 من الشهر ذاته.
ويقام الدور النهائي من مباراة لتحديد المركز الثالث ومباراة نهائية يوم الخميس 2 مايو.
وتقام جميع المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل).
وجاءت المواعيد كالتالي:
نصف النهائي - الثلاثاء 30 أبريل
الأهلي × الجزيرة - 5 مساء
الاتحاد × الزمالك - 7 مساء
النهائي - الخميس 2 مايو
الخاسر ضد الخاسر - تحديد المركز الثالث - 6 مساء
الفائز ضد الفائز - النهائي - 8:30 مساء
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