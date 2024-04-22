كرة سلة - بعد 3 أيام من BAL.. اتحاد السلة يعلن مواعيد نصف نهائي ونهائي كأس مصر

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 18:04

كتب : هاني العوضي

الأهلي × الجزيرة - كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن مواعيد الدور قبل النهائي والدور النهائي لبطولة كأس مصر للرجال 2023-2024.

وسلعب الأهلي ضد الجزيرة، والاتحاد ضد الزمالك في نفس اليوم، وهو 30 أبريل.

ويختتم الأهلي مبارياته في مجموعة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL يوم 27 من الشهر ذاته.

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ويقام الدور النهائي من مباراة لتحديد المركز الثالث ومباراة نهائية يوم الخميس 2 مايو.

وتقام جميع المباريات على صالة الشباب والرياضة (زويل).

وجاءت المواعيد كالتالي:

نصف النهائي - الثلاثاء 30 أبريل

الأهلي × الجزيرة - 5 مساء

الاتحاد × الزمالك - 7 مساء

النهائي - الخميس 2 مايو

الخاسر ضد الخاسر - تحديد المركز الثالث - 6 مساء

الفائز ضد الفائز - النهائي - 8:30 مساء

الأهلي الاتحاد كرة سلة الجزيرة كأس مصر لكرة السلة
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