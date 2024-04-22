العقدة مستمرة.. زد يقسو على الجونة بثلاثية

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

عبد الرحمن البانوبي

انتصر زد على منافسه الجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل أهداف زد عبد الرحمن البانوبي (2) وبيتر موتوموسي.

ويعتبر هذا الانتصار هو الثاني على التوالي لزد في بطولة الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة الماضية.

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وكذلك يأتي الجونة من انتصار على سموحة في المباراة الماضية.

ولكن تاريخيا لم يتمكن الجونة أبدا من الفوز على زد ويعتبر بمثابة عقدة.

ففي 5 مباريات سابقة لم يفز الجونة على منافسه زد، إذ فاز زد في 4 مباريات وانتهت مباراة واحدة بالتعادل لتظل العقدة مستمرة.

وافتتح موتوموسي أهداف المباراة مبكرا في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد عاطف "قطة".

وضاعف البانوبي نتيجة المباراة في الدقيقة 22 مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من موتوموسي ليضع الكرة في الشباك.

وأنهى البانوبي أهداف فريقه بمتابعة للعرضية التي أخرجها صبحي سليمان.

بهذا الفوز يرتفع رصيد زد للنقطة 30 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 25 في المركز السادس.

الدوري المصري الجونة زد عبد الرحمن البانوبي
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