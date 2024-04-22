بيان - المصري يتوعد إنبي باتخاذ الإجراءات القانونية بعد اتهامه بالتزوير في دوري 2003

أصدر النادي المصري بيانا بشأن اتهام إنبي له بتزوير أوراق لاعب وعمره في بطولة دوري الجمهورية لمواليد 2003.

وجاء البيان كالتالي:

بشأن ما تردد خلال الساعات الماضية عن موقف اللاعب ابراهيم سعيد فهمي كامل لاعب فريق المصري 2003، تؤكد إدارة النادي ما يلي:

** قامت إدارة النادي المصري بقيد اللاعب في سجلات اتحاد الكرة طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن ، حيث تم قيد اللاعب وفقًا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة وهي كالتالي :

** بطاقة الرقم القومي للاعب التي تحمل رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023 ، ومدون بها تاريخ ميلاد اللاعب في 2003/3/20 والمهنة عامل.

** شهادة ميلاد حديثة للاعب مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 2023/5/20 وتؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى - محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 2016/12/13.

** اقرار شخصي على اللاعب نفسه ممهورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية وذلك بتاريخ 2023/8/21.

** وثيقة تأمين على الحياة والاصابات والعجز الجزئي.

** الموقف من التجنيد والذي يثبت أن اللاعب غير مطلوب للتجنيد.

** إقرار شخصي من اللاعب ممهمورًا ببصمته الشخصية يؤكد فيه بأن جميع المستندات المقدمة منه صحيحة وصادرة عن جهات رسمية حكومية مختصة.

وبناء على تلك المستندات التي تم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم، تم تحرير عقد احتراف للاعب بموجب توقيعه على استمارات القيد وقد تم توثيق العقد باتحاد الكرة المصري بتاريخ 2023/9/13.

ولذلك وبناء على ما سبق ذكره فإن إدارة النادي المصري تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية والرجوع قانونًا تجاه كل من يزعم قيام إدارة النادي المصري بالتزوير حفاظًا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية، كما تطالب إدارة النادي المصري اتحاد الكرة المصري بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية بشأن تورط إدارة النادي المصري في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم

ماذا حدث؟

فاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بعد شكوى اتهم فيها المصري بإشراك لاعب بأوراق مزورة.

وجاء توضيح اتحاد الكرة كالتالي:

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وأبلغ اتحاد الكرة الناديين بهذا الأمر.