كرة يد - بفارق 21 هدفا.. الأهلي يهزم بلدية ميلة بافتتاح الدور الرئيسي من كأس الكؤوس

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 16:53

كتب : FilGoal

يد الأهلي

واصل فريق الأهلي لرجال كرة اليد انتصاراته بمنافسات كأس الكؤوس الإفريقية بعد افتتاح الدور الرئيسي بفوز كبير على بلدية ميلة الجزائري.

وتغلب الأهلي على الفريق الجزائري بنتيجة 40-19، وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق الأحمر 19-11.

وحصد سيف هاني "فوكس" جائزة رجل المباراة.

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وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور الرئيسي في مجموعة تضم كل من أولمبيك عنابة وشبيبة أمل سكيكدة وبلدية ميلة.

وصعد الأهلي بنتيجته أمام سكيكدة الجزائري ولا يزال الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة.

ويختتم الأهلي منافسات الدور الرئيسي بمواجهة أولمبيك عنابة غدا الثلاثاء.

ويتأهل بعد ذلك فريق الأهلي إلى نصف النهائي لمواجهة ثاني المجموعة الأخرى من الدور الرئيسي.

وتضم المجموعة الثانية فرق الزمالك والترجي وشبيبة كينشاسا الكونغولي والترجي التونسي.

وصعد الزمالك بنقاطه أمام الترجي بعد التغلب على الفريق التونسي في الدور الأول.

ويقام نصف النهائي يوم الخميس المقبل بينما المباراة النهائية ستكون السبت.

كرة يد الأهلي كأس الكؤوس
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