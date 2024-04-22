خلفا لعودة.. معتمد جمال مديرا فنيا للمقاولون

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني لـ الزمالك

أعلن نادي المقاولون العرب تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد عودة.

وكان عودة قد أعلن رحيله عن تدريب المقاولون العرب بعد 9 مباريات قاد فيها الفريق.

وأشار المقاولون إلى أن عودة سيقود تدريبات الفريق بداية من اليوم الإثنين.

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ويضم الجهاز الفني الجديد للمقاولون كل من طلعت محرم كمدرب عام وطارق سليمان كمدرب حراس وأيمن زين طبيبا للفريق.

وخسر المقاولون رفقة عودة 6 مباريات وتعادل مرتين وفاز مرة واحدة فقط.

وسجل المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

وحقق المقاولون 5 نقاط فقط في الدوري المصري رفقة عودة.

وتولى عودة تدريب المقاولون في منذ 16 يناير الماضي.

معتمد جمال كان قد قاد الزمالك في بداية الموسم الحالي بشكل مؤقت لمدة 6 مباريات بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب الفريق.

وقاد جمال الزمالك لتحقيق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراة وتعادل في أخرى.

وتواجد معتمد جمال كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمقاولون في وقت سابق برفقة شوقي غريب، كما سبق له التواجد كمساعد مع غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

وقاد معتمد جمال في وقت سابق منتخب الشباب تحت 20 عاما كمدير فني.

ويحتل المقاولون المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويعتبر الفارق بينه وبين المركز الـ15 الذي يعتبر أخر الباقيين في الدوري 6 نقاط وهو الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.

المقاولون العرب الدوري المصري معتمد جمال
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