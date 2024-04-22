كانافارو يتولى تدريب أودينيزي لإنقاذه من الهبوط

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

أعلن نادي أودينيزي تعيين فابيو كانافارو كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى أودينيزي للنجاة من الهبوط في الصراع الشديد في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

قبل الإعلان عن تعيين كانافارو البالغ من العمر 50 عاما، أعلن النادي إقالة جابرييلي تشوفي المدير الفني للفريق.

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وخسر أودينيزي تحت قيادة تشوفي في المباراة الأخيرة ضد إيلاس فيرونا بهدف دون رد وقبلها من إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

ولم يحقق أودينيزي الفوز في الدوري منذ الانتصار على لاتسيو 2-1 في الجولة 28.

وانهزم أودينيزي في 3 مباريات من الـ4 الأخيرة وتعادل في لقاء وحيد.

وتعود أخر تجربة تدريبية لكانافارو موسم 2022-2023 إذ درب فريق بينيفينتو لمدة 17 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وفاز بطل العالم مع إيطاليا في 2006 في 3 مباريات وخسر في 7 وتعادل مثلهم.

ولم يدرب كانافارو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "Serie A" من قبل أبدا، إذ في حال تولي تدريب أودينيزي فستكون التجربة الأولى له.

ويحتل أودينيزي المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وهو أخر فريق ينجو من الهبوط.

ويتساوى أودينيزي مع فروزينوني صاحب المركز الـ18 في عدد النقاط.

أودينيزي فابيو كانافارو
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