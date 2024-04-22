انتهت الدوري - زد (3)-(0) الجونة

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

إنبي - زد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد الجونة في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 82: تسديدة من أيمن موكا لاعب الجونة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام حارس مرمى زد.

سيطرة من زد على الكرة دون خطورة على مرمى الجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. جوووول ثالث لزد عن طريق عبد الرحمن البانوبي بمتابعة للعرضية التي أخرجها صبحي سليمان.

ق22. جووول الثاني لزد عن طريق عبد الرحمن البانوبي مستغلا انفراد بالمرمى بعد تمريرة من موتوموسي ليضع الكرة في الشباك.

ق8. جووول أول رائع لزد عن طريق بيتر موتوموسي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد عاطف "قطة".

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري الجونة زد عبد الرحمن البانوبي
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