لابورتا: لا نستبعد طلب إعادة مباراة ريال مدريد

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على إمكانية طلب ناديه إعادة مباراته مع ريال مدريد.

وكان برشلونة قد خسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي بعد عدم احتساب هدفا لبرشلونة بسبب الاختلاف حول ما إذا كانت الكرة قد عبرت خط المرمى أم لا.

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وقال لابورتا عبر موقع النادي: "كما تعلمون أنا لم أكنا أبدا مدافعا عن تقنية الفيديو لأنها تحرم كرة القدم من عفويتها ولكن لأنها موجودة يجب أن نستخدمها لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى قرارات غير عادلة".

وواصل "في ظهوري هذا لا أريد فقط أن أعكس انزعاج جماهير برشلونة من سوء إدارة حكام الفيديو في مباراة الأمس ولكن للتأكيد على أنها أداءة كانت معنا لفترة طويلة ولا تزال تؤدي للبلبلة وبمعايير متناقضة باختلاف الأطراق والفرق".

وتابع "نتفهم صعوبة مهمة التحكيم ولكن لهذا السببب توجد أدوات مثل تقنية الفيديو والتي من المفترض أن تقدم منافسة أكثر عدالة وليس العكس، بالأمس كان هناك الكثير من اللعبات المثيرة للجدل وأنا أشير إلى هدف جمال غير المحتسب".

وأكمل "ولهذا السبب سنطلب كنادي برشلونة من لجكنة الحكام والاتحاد الإسباني لكرة القدم تزويدنا بجميع الصور والتسجيلات الصوتية التي تم إنشاؤها حول تلك اللعبة".

واستمر "إذا تأكد النادي من حدوث خطأ في تقييم تلك اللعبة فسنتخذ جميع الإجراءات المناسبة لعكس اتجاه الوضع ولا نستبعد أي تحركات قضائية وإذا ثبت صحة الهدف لا نستبعد طلب إعادة المباراة كما حدث في بطولة أوروبية من قبل بسبب خطأ في الفيديو".

وأضاف "سنركز على هذه اللعبة على الرغم من إننا نختلف أيضا مع الإجراءات المختلفة أثناء سير المباراة وعلى الرغم من إمكانية العودة فيها إلى تقنية الفيديو إلا أن الأمر قد تم تجاهله من قبل الحكم بطريقة غير مفهومة".

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا
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