التشكيل - كاموني يقود هجوم زد.. و3 تغييرات في اختيارات الجونة

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

احتفال عبد الرحمن البانوبي بهدفه مع زد ضد سيراميكا

أعلن كل من مجدي عبد العاطي مدرب زد وعلاء عبد العال مدرب الجونة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستدمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي زد مع الجونة على استاد القاهرة في افتتاحية مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد تشكيل زد تواجد مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" على مقاعد البدلاء بينما يقود ديلسون كاموني هجوم زد.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – ماتا ماجاسا.

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني – مصطفى سعد.

وأجرى علاء عبد العال 3 تغييرات عن تشكيل الجونة الذي لعب المباراة السابقة ضد سموحة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

الحارس: صبحي سليمان.

الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – كمال أبو الفتوح.

الوسط: محمد الدغيمي – إمانويل لاكي – رضا صلاح.

الهجوم: أيمن موكا – فرانك إيتوجا – أرنو راندريانتينانيا.

ويحتل زد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بينما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 25 نقطة.

زد الجونة الدوري المصري الممتاز
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