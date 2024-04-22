ليكيب: فرص لحاق كومان بـ يورو 2024 ضئيلة للغاية

ذكرت جريدة ليكيب أنه من المرجح أن يغيب الفرنسي كينجسلي كومان عن يورو 2024.

كومان سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة حسبما أعلن ناديه بايرن ميونيخ قبل أسابيع، لكن ظهوره في يورو 2024 محل شك.

وأفاد التقرير أن كومان يرى أن فرصته ضئيلة جدًا في التعافي قبل انطلاق اليورو.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا يفكر في استدعاء برادلي باركولا أو موسى ديابي بدلاً من كومان في حالة عدم لحاقه.

حين أصيب كومان، نشر نادي بايرن ميونيخ بيانا ذكر فيه "تعرض كينجيسلي كومان لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة كولون وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع مما يعني نهاية موسمه".

وانضم كومان البالغ من العمر 27 عاما لصفوف بايرن ميونيخ في عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكان كومان صاحب هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام باريس سان جيرمان.

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