ESPN: دي يونج يغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.. وموقفه من اليورو

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 14:07

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

كشفت شبكة ESPN عن مدة غياب فرينكي دي يونج لاعب برشلونة بسبب الإصابة.

وتعرض دي يونج للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ريال مدريد أمس الأحد بعد التحام قوي مع فيديريكو فالفيردي تسبب في التواء قدمه بشكل قوية.

وفقا لـ ESPNفإن دي يونج سيغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة مع منتخب هولندا في يورو 2024.

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الإصابة هي الثالثة التي يتعرض لها دي يونج هذا الموسم على مستوى الكاحل.

مباراة ريال مدريد قد تكون الأخيرة التي يشارك فيها دي يونج مع برشلونة وسط تقارير عن إمكانية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتبقى 6 مباريات في موسم برشلونة الحالي ببطولة الدوري.

وشارك دي يونج في 30 مباراة مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي سجل خلالهم هدفين.

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.

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