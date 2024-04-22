تراوري لـ في الجول: مصر وبوركينا هما المرشحان للوصول للمونديال.. ولا يجب أن نخسر مزيد من النقاط

شدد برتراند تراوري لاعب فيارال ومنتخب بوركينا فاسو على أن هدف فريقه هو الحصول على النقاط الكاملة من مواجهتي مصر وسيراليون.

بيرتراند تراوري النادي : فياريال فياريال

وأقامت رابطة الدوري الإسباني La Liga مؤتمرا عبر "زووم"، بحضور تراوري كونه أحد المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي بالدوري.

وسأل FilGoal.com خلال المؤتمر عن مواجهة مصر المنتظرة مع بوركينا فاسو وإذا ما كانت حاسمة في مشوار التأهل لكأس العالم 2026.

"من المبكر الحديث عن حسم التأهل لكأس العالم ولكن على الورق أعتقد أننا ومصر المرشحان للتأهل لذلك مبارتنا معهم ستكون مهمة جدا ولكن أيضا باقي المباريات ستكون مهمة".

"تعادلنا في المباراة الأولى وفزنا بالثانية لذلك نعرف إننا يجب ألا نخسر المزيد من النقاط".

"في شهر يونيو سنلعب ضد مصر ثم سيراليون وهدفنا الحصول على الـ 6 نقاط ولذلك سننهي هذا الموسم ثم سنركز على الحصول على النقاط".

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 بشهر يونيو المقبل.

ويحل منتخب مصر صدارة المجموعة برصي6 نقاط محققا العلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن بوركينا صاحبة المركز الثاني.