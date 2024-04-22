اسكواش - نوران جوهر تصعد للمركز الثاني عالميا.. ولا جديد في تصنيف الرجال

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرجال وسيدات الاسكواش التصنيف العالمي.

وشهد تصنيف الأسبوع الجاري صعود نوران جوهر إلى المركز الثاني عالميا مع تراجع هانيا حمامي للمركز الثالث.

بينما حافظت نور الشربيني على صدارة التصنيف حتى الآن.

وتشهد قائمة أول 10 لاعبات في التصنيف تواجد خمس مصريات.

بينما في تصنيف الرجال فلم تحدث أية تغييرات هذا الأسبوع.

واستمر علي فرج على قمة ترتيب اللاعبين مع تواجد كل من النيوزلاندي بول كول والبيروفي دييجو إلياس في المركزين الثاني والثالث.

وتشهد قائمة أول 10 لاعبين في التصنيف تواجد خمسة مصريين.

ويأتي مصطفى عسل في المركز الرابع بينما كريم عبد الجواد خامسا ومازن هشام سادسا وأخيرا طارق مؤمن في المركز الثامن.

ويخوض أبطال العالم للاسكواش منافسات بطولة الجونة الدولية في فئتي الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وتشارك 22 دولة مختلفة في منافسات البطولة بأكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا.

وتبلغ جوائز بطولة الجونة هذا الموسم إجمالي جوائز مالية بقيمة 350 ألف دولار.

وكان قد تم إدراج بطولة الاسكواش في الأولمبياد عام 2028 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.