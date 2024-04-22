سبورت: تشافي أصبح منفتحا على الاستمرار مع برشلونة ولكن بشروط

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تغير في موقف تشافي هيرنانديز من الاستمرار في تدريب برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي أصبح منفتحا على الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل.

تشافي كان قد أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم رغم إن عقده لا يزال ممتدا لموسم إضافي وأكد على رحيله في أكثر من مناسبة.

وفقا لسبورت فإن تشافي قد ربط إمكانية استمراره مع الفريق في الموسم المقبل بتدعيم الفريق بصفقات قوية.

الصحيفة الإسبانية قالت إن تشافي اجتمع بالفعل مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وخوان لابورتا رئيس النادي وكشف عن طلبه بتدعيم الفريق بثلاث صفقات قوية.

ديكو أخبر تشافي إن الميزانية لن تسمح بتنفيذ مطالبه فيما رفض لابورتا التعليق أو الحديث في ذلك الملف قبل خوض مباراة الكلاسيكو ضد مدريد والتي خسرها الفريق أمس الأحد.

رغبة تشافي في الاستمرار مع الفريق تأتي بسبب سعادته بالمستوى الذي يقدمه اللاعبين الشباب الذين صعدوا للفريق الأول خلال الموسم الحالي.

السبب الآخر هو رغبته في تدريب الفريق مع افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو عقب تجديده والذي من المتوقع أن يعود برشلونة لخوض مبارياته عليه بداية من العام المقبل.

وخسر برشلونة بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في الموسم الحالي وأصبح الفريق بعيدا بفارق 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد في صراع الدوري الإسباني ليقترب من الخروج بموسم صفري.