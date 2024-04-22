بالمستندات - المصري يرد عبر في الجول على اتهامه بتزوير عمر لاعبه الشاب

رد أحمد الطحان عضو مجلس إدارة نادي المصري على اتهام إنبي لناديه بتزوير تاريخ ميلاد لاعبه إبراهيم سعيد لاعب فريق مواليد 2003.

وقال الطحان لـ FilGoal.com: "نادي المصري أكبر من تزوير لاعب في قطاع الناشئين والمصري ليس هدفه بطولات الناشئين بل تقديم ناشئين للفريق الأول وهذا هو الهدف الأهم إذ تم تصعيد ستة من اللاعبين الشباب للفريق الأول بطلب من علي ماهر".

وتابع "اللاعب قدم لنا المستندات الخاصة بقيده من شهادة ميلاد وبطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، كما قمنا بعمل عقد احترافي له وتم توثيقه في اتحاد الكرة وسجلاته الرسمية".

وأضاف "اللاعب شارك في مباراة إنبي وفزنا به بهدفين مقابل هدف واللاعب يشارك في جميع المباريات ولم نمنعه بسبب المستندات الرسمية التي قدمها لنا".

وكان إنبي قد فاز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دوري الجمهورية مواليد 2003 وعقب نهاية المباراة احتفل كلا الفريقين بالتتويج باللقب.

وجاء احتفال إنبي لأنه يرى أن المصري قد أشرك لاعب فوق السن بتاريخ مزور خلال مواجهة الفريقين التي فاز بها المصري.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر قناة أون تايم سبورتس: " وشدد "إذا كشفنا عن المستندات الخاصة بحالة التزوير ستحدث ضجة كبيرة في الكرة المصرية".

وأردف "اللاعب المزور لعب موسمين مع المصري وهو مواليد 97 ثم تم تغيير اسمه وتاريخ ميلاده وأصبح من مواليد 2003 وتم تسجيله في الفريق ولعب المباراة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مرسل للصحفيين عن مصير دوري الجمهورية لمواليد 2003 بعد الارتباك الذي حدث بين الأهلي وإنبي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وفاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بسبب إشراك لاعب بأوراق مزورة.