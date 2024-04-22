مواعيد مباريات الإثنين 22 أبريل 2024.. 3 مواجهات بالدوري ودربي ميلانو

تنطلق منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات اليوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024.

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الدوري المصري

يشهد اليوم ثلاث مواجهات بالجولة 19 من المسابقة.

ويستضيف نادي زد فريق الجونة في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في تمام السابعة مساء يستضيف الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل مودرن فيوتشر ضيفا على الداخلية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق إنتر في دربي ميلانو ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي ثالث مبارياته ببطولة الدوري الإفريقي BAL والمقامة على صالة حسن مصطفى.

ويواجه الأهلي فريق بانجي من إفريقيا الوسطى في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي.

وكان الأهلي قد تغلب في أول جولتين على كل من سيتي أويلرز الأوغندي وأهلي بنغازي الليبي.

كرة طائرة

يلعب فريق الأهلي أمام النصر الليبي بنصف نهائي منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا المقامة على صالة الأهلي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء.

بينما يواجه مولودية بوسالم التونسي حامل اللقب فريق السجون الكيني.

كرة يد

تنطلق منافسات ربع نهائي رجال وسيدات كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والمقامة بالجزائر.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام الأبيار الجزائري في تمام الخامسة مساء.

بينما على مستوى الرجال يلعب الأهلي ضد بلدية ميلة في الثالثة عصرا.

ويواجه الزمالك فريق جي إس كيه الكونغولي في التاسعة مساء.

وتذاع جميع مباريات البطولة عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.