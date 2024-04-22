اسكواش - تأهل خماسي مصري لربع نهائي بطولة الجونة

تأهل 5 مصريين لربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش 2024 في فئتي الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

وبدأت منافسات الدور الثالث الأحد وتستكمل يوم الإثنين، لحسم كافة المتأهلين لربع النهائي.

سيدات

فازت سلمى هاني على البلجيكية نيلي جيليس بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط في لقاء استمر 56 دقيقة بنتائج: 11-5 و11-6 و5-11 و11-1.

وتفوقن نور الشربيني على ندى عباس بنتيجة 3-1 بنتائج: 4-11 و11-4 و13-11 و11-6.

وفازت روان العربي على زينا مكاوي بنتيجة 3-2 بنتائج: 11-5 و9-11 و11-6 و8-11 و11-7.

رجال

انتصر علي فرج لاعب وادي دجلة على السويسري نيكولاس مولر بنتيجة 3-1 في لقاء استمر 41 دقيقة بنتائج أشواط: 7-11 و11-5 و11-4 و11-5.

وفاز طارق مؤمن على المكسيكي ليونيل كاردينيس بنتيجة 3-1 بنتائج أشواط: 7-11 و11-3 و11-8 و11-6.

وخسر يوسف سليمان من الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0 بنتائج أشواط: 11-9 و11-7 و11-8.

وتستكمل باقي المباريات الإثنين حيث تشهد تواجد رباعي مصري ينافس على التأهل.

الإثنين 22 أبريل

ملك خفاجي × الأمريكية أوليفيا ويفير (12:30 ظهرا)

كريم عبد الجواد × الأسكتلندي جريج لوبان (1:30 ظهرا)

علي أبو العينين × الإنجليزي مروان الشوربجي (3:30 عصرا)

مصطفى عسل × السويسري ديميتري ستينمان (9:30 مساء)

وتحددت أول 4 مباريات في ربع نهائي البطولة والتي ستقام مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل.

رجال

علي فرج × الإنجليزي محمد الشوربجي

طارق مؤمن × البيروفي دييجو إلياء

سيدات

نور الشربيني × روان العربي

البلجيكية تيني جيليس × سلمى هاني