لم يعجبه قراره.. أنشيلوتي: لهذا السبب أخرجت فينيسيوس

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

قادش ضد ريال مدريد

شرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد سبب استبدال فينيسيوس جونيور من المباراة بالرغم من تألقه بتسجيله هدفا وصناعة آخر ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض.

خمسة أهداف في قمة الإثارة وفي غياب تقنية عين الصقر، وفي خلاف على كل قرار حاسم لحكم المباراة. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في كلاسيكو الجولة 32 ويحسم الدوري الإسباني عمليا.

وقال المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "فينيسيوس لم يعجبه التغيير، تحدث معي وكان يريد الاستمرار، لكن بذل جهد كبير للغاية، مع الأخذ في الاعتبار المباراة الماضية".

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وأضاف "نطلب من المهاجمين الدفاع والعمل من أجل الفريق، لكنهم يقطعون مسافة طويلة وبسرعة كبيرة، ولذلك يستهلك الكثير من الطاقة".

وأكمل "أتفهم أن اللاعبين يريدون الاستمرار، لكن كان من الضروري دخول لاعبين من الدكة لديهم الطاقة اللازمة".

وتحدث إلى قناة ناديه قائلا: "لقد تمكنا من التعامل مع المواقف بشكل جيد، كنا بحاجة إلى قلب المباراة مرتين، ونجحنا في تحقيق الفوز بأخر نفس لدينا في أسبوع لا ينسى".

وأنهى حديثه قائلا: "مباراتان صعبتان، نحن الآن في وضع جيد للجزء الأخير من الموسم، أعتقد أنه يمكننا معا تحقيق شيء إيجابي هذا الموسم، الدوري أقرب بكثير".

وواجه ريال مدريد خلال الأسبوع مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتمكن من الفوز بركلات الترجيح قبل أن يلعب ضد برشلونة.

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

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