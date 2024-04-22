مودريتش: ليست من الصدفة العودة في النتيجة أمام برشلونة

يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أن ليس من الصدفة العودة في النتيجة في أكثر من مرة وذلك عقب مباراة كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.

خمسة أهداف في قمة الإثارة وفي غياب تقنية عين الصقر، وفي خلاف على كل قرار حاسم لحكم المباراة. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في كلاسيكو الجولة 32 ويحسم الدوري الإسباني عمليا.

وقال لاعب الوسط الكرواتي لقناة موفيستار: "نحن لا نتوقف أبدا عن الإيمان، تأخرنا مرتين، وحافظنا على إصرارنا، وعدنا في النتيجة".

وأضاف "إنها ليلة رائعة تقربنا من هدفنا، ليس من قبيل الصدفة أن نعود في النتيجة مرات عديدة".

وأتم "الفريق يملك هذه القدرة، ومع هذا الجمهور يكون الأمر أسهل".

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.