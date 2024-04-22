مودريتش: ليست من الصدفة العودة في النتيجة أمام برشلونة

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي رفقة لوكا مودريتش

يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أن ليس من الصدفة العودة في النتيجة في أكثر من مرة وذلك عقب مباراة كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.

خمسة أهداف في قمة الإثارة وفي غياب تقنية عين الصقر، وفي خلاف على كل قرار حاسم لحكم المباراة. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في كلاسيكو الجولة 32 ويحسم الدوري الإسباني عمليا.

وقال لاعب الوسط الكرواتي لقناة موفيستار: "نحن لا نتوقف أبدا عن الإيمان، تأخرنا مرتين، وحافظنا على إصرارنا، وعدنا في النتيجة".

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي: لا أستطيع التعامل مع المسابقات وعامر حسين.. ولدينا مستندات تحدث ضجة كبيرة تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنفس نتيجة برشلونة.. باريس يكتسح ليون دون مشاركة مبابي

وأضاف "إنها ليلة رائعة تقربنا من هدفنا، ليس من قبيل الصدفة أن نعود في النتيجة مرات عديدة".

وأتم "الفريق يملك هذه القدرة، ومع هذا الجمهور يكون الأمر أسهل".

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني لوكا مودريتش
نرشح لكم
ليكيب: فرص لحاق كومان بـ يورو 2024 ضئيلة للغاية ESPN: دي يونج يغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.. وموقفه من اليورو كيكر: توخيل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد لم يعجبه قراره.. أنشيلوتي: لهذا السبب أخرجت فينيسيوس تشافي: هذا عار.. نستحق الفوز على ريال مدريد تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بنفس نتيجة برشلونة.. باريس يكتسح ليون دون مشاركة مبابي
أخر الأخبار
قبل يوم من الدربي.. بالمر يغيب عن تدريبات تشيلسي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: فرص لحاق كومان بـ يورو 2024 ضئيلة للغاية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
فأل حسن لـ الأحمر.. الكيني كاماكو حكما لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي 34 دقيقة | الكرة المصرية
ESPN: دي يونج يغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.. وموقفه من اليورو 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تراوري لـ في الجول: مصر وبوركينا هما المرشحان للوصول للمونديال.. ولا يجب أن نخسر مزيدا من النقاط ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - نوران جوهر تصعد للمركز الثاني عالميا.. ولا جديد في تصنيف الرجال ساعة | رياضات أخرى
سبورت: تشافي أصبح منفتحا على الاستمرار مع برشلونة ولكن بشروط ساعة | الدوري الإسباني
طريق سيتي وليفربول وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان