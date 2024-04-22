مودريتش: ليست من الصدفة العودة في النتيجة أمام برشلونة
الإثنين، 22 أبريل 2024 - 00:03
كتب : FilGoal
يرى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أن ليس من الصدفة العودة في النتيجة في أكثر من مرة وذلك عقب مباراة كلاسيكو الأرض ضد برشلونة.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
خمسة أهداف في قمة الإثارة وفي غياب تقنية عين الصقر، وفي خلاف على كل قرار حاسم لحكم المباراة. ريال مدريد يهزم برشلونة 3-2 في كلاسيكو الجولة 32 ويحسم الدوري الإسباني عمليا.
وقال لاعب الوسط الكرواتي لقناة موفيستار: "نحن لا نتوقف أبدا عن الإيمان، تأخرنا مرتين، وحافظنا على إصرارنا، وعدنا في النتيجة".
وأضاف "إنها ليلة رائعة تقربنا من هدفنا، ليس من قبيل الصدفة أن نعود في النتيجة مرات عديدة".
وأتم "الفريق يملك هذه القدرة، ومع هذا الجمهور يكون الأمر أسهل".
ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.
الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.