تشافي: هذا عار.. نستحق الفوز على ريال مدريد

الإثنين، 22 أبريل 2024 - 00:02

كتب : FilGoal

تشافي

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه يستحق الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة أمام ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-2.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "هذا عار، أمس سألوني على الحكم وقلت أتمنى ألا يخطئ وأن يكون دقيقا، لكنه لم يفعل ذلك".

أخبار متعلقة:
تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو بعد التراشق الناري بين أراوخو وجوندوجان.. أول تعليق من تشافي على الواقعة مؤتمر تشافي: يمكننا الفوز في برنابيو.. والحديث عن الحكام لا يساعدني

وأكمل "سنواصل العمل على هدفنا بالمنافسة على المركز الثاني، فخور بالفريق، والمباراة التي لعبناها، الطبيعي أن نفوز، لكن هناك مواقف لا تتحكم بها".

وأتم "نستحق الفوز، والآن سنفكر في المباراة المقبلة ضد فالنسيا".

تقدم أندرياس كريستنسن لبرشلونة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

ثم استرد فيرمين لوبيز التقدم، ليرد لوكاس فاسكيز بالتعادل، ويسجل جود بيلينجهام هدف الفوز في الدقائق الأخيرة كما فعل في كلاسيكو الدور الأول.

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني تشافي
نرشح لكم
ESPN: دي يونج يغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.. وموقفه من اليورو تراوري لـ في الجول: مصر وبوركينا هما المرشحان للوصول للمونديال.. ولا يجب أن نخسر مزيدا من النقاط سبورت: تشافي أصبح منفتحا على الاستمرار مع برشلونة ولكن بشروط لم يعجبه قراره.. أنشيلوتي: لهذا السبب أخرجت فينيسيوس مودريتش: ليست من الصدفة العودة في النتيجة أمام برشلونة تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس
أخر الأخبار
قبل يوم من الدربي.. بالمر يغيب عن تدريبات تشيلسي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليكيب: فرص لحاق كومان بـ يورو 2024 ضئيلة للغاية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
فأل حسن لـ الأحمر.. الكيني كاماكو حكما لمواجهة الأهلي ضد مازيمبي 33 دقيقة | الكرة المصرية
ESPN: دي يونج يغيب عن برشلونة حتى نهاية الموسم.. وموقفه من اليورو 39 دقيقة | الدوري الإسباني
تراوري لـ في الجول: مصر وبوركينا هما المرشحان للوصول للمونديال.. ولا يجب أن نخسر مزيدا من النقاط ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - نوران جوهر تصعد للمركز الثاني عالميا.. ولا جديد في تصنيف الرجال ساعة | رياضات أخرى
سبورت: تشافي أصبح منفتحا على الاستمرار مع برشلونة ولكن بشروط ساعة | الدوري الإسباني
طريق سيتي وليفربول وأرسنال نحو لقب الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان