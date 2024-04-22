تشافي: هذا عار.. نستحق الفوز على ريال مدريد

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه يستحق الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة أمام ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-2.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي: "هذا عار، أمس سألوني على الحكم وقلت أتمنى ألا يخطئ وأن يكون دقيقا، لكنه لم يفعل ذلك".

وأكمل "سنواصل العمل على هدفنا بالمنافسة على المركز الثاني، فخور بالفريق، والمباراة التي لعبناها، الطبيعي أن نفوز، لكن هناك مواقف لا تتحكم بها".

وأتم "نستحق الفوز، والآن سنفكر في المباراة المقبلة ضد فالنسيا".

تقدم أندرياس كريستنسن لبرشلونة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

ثم استرد فيرمين لوبيز التقدم، ليرد لوكاس فاسكيز بالتعادل، ويسجل جود بيلينجهام هدف الفوز في الدقائق الأخيرة كما فعل في كلاسيكو الدور الأول.

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.