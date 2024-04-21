رئيس إنبي: لا أستطيع التعامل مع المسابقات وعامر حسين.. ولدينا مستندات تحدث ضجة كبيرة

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن فريقه هو بطل مسابقة الدوري مواليد 2003 بعد الأزمة التي حدثت في مباراة الأهلي.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدينا مشكلة في دوري 2003 عنوانها هي مشكلة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين".

وأضاف "هناك حالة تزوير في أحد لاعبي النادي المصري وأرسلنا خطابا يوم الأربعاء الماضي إلى اتحاد الكرة مرفق بالمستندات حتى يتم حسم أمر نتيجة مباراة المصري قبل مواجهة الأهلي، ولم يرد علينا اتحاد الكرة".

وشدد "إذا كشفنا عن المستندات الخاصة بحالة التزوير ستحدث ضجة كبيرة في الكرة المصرية".

وأردف "اللاعب المزور لعب موسمين مع المصري وهو مواليد 97 ثم تم تغيير اسمه وتاريخ ميلاده وأصبح من مواليد 2003 وتم تسجيله في الفريق ولعب المباراة".

وتعجب قائلا: "لا أعرف كيف أتعامل مع اتحاد الكرة وبالتحديد لجنة المسابقات".

وأوضح "كنت أتحدث مع أحمد دياب وأسأله عن الأزمة بسبب عدم رد اتحاد الكرة علينا، وأخبرني أن الشكوى لم تصل إلى لجنة التظلمات في اتحاد الكرة من الأساس، ثم أخبرني أثناء المباراة أن الشكوى سيتم تقديمها إلى لجنة التظلمات الآن".

وأتم تصريحاته "الدليل على أن إنبي هو بطل دوري 2003 أن فريق الأهلي لم يحتفل بلقب البطولة بعد أول 30 ثانية من نهاية المباراة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مرسل للصحفيين عن مصير دوري الجمهورية لمواليد 2003 بعد الارتباك الذي حدث بين الأهلي وإنبي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

وفاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بسبب إشراك لاعب بأوراق مزورة.