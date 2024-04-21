تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى

الأحد، 21 أبريل 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

صب مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة غضبه على افتقار الدوري الإسباني لتطبيق تقنية عين الصقر.

ورفضت تقنية الفيديو احتساب هدفا لبرشلونة بعدما تخطت الكرة خط المرمى ضد ريال مدريد.

وقال تير شتيجن عبر موقع "موندو ديبورتيفو": "لا أفهم لماذا لا نوفر أموالا لتطبيق التكنولوجيا التي تمتلكها الدوريات الأخرى".

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وأضاف "لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى، عار على عالم كرة القدم، يتم صرف الكثير من الأموال في أشياء غير مهمة".

وأكمل "لوكاس فاسكيز كان ذكيا في منطقة الجزاء، وأعتقد أنه حاول الحصول عليها".

وسجل برشلونة هدفا في الدقيقة 26، بعد ركنية اصطدمت بفاسكيز وتصدى لها لونين، ولكن الخلاف كان على مكان التصدي: بعد الخط أم عليه؟

بالطبع لم يُحسم الأمر قطعا نظرا لغياب تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني، ولجأ الحكام لمراجعة تقنية الفيديو، ثم قرروا إن الكرة لم تتجاوز الخط.

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تقدم أندرياس كريستنسن لبرشلونة، وتعادل فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء.

ثم استرد فيرمين لوبيز التقدم، ليرد لوكاس فاسكيز بالتعادل، ويسجل جود بيلينجهام هدف الفوز في الدقائق الأخيرة كما فعل في كلاسيكو الدور الأول.

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج برشلونة.

الملكي على الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.

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